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Foto: Ilustração

Operação “Cavalo de Aço” apreende motocicletas e celulares em Botelhos

Data da Publicação:

15/04/2026

Botelhos (MG) – Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, as Polícias Militar e Civil deflagraram a operação “Cavalo de Aço” no distrito de Palmeiral, com o objetivo de combater práticas ilegais envolvendo motocicletas.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de indivíduos investigados por participação em “rachas” e pela realização de manobras perigosas em vias públicas, condutas que colocam em risco a segurança da população.
Ao todo, quatro motocicletas, alvos de mandados judiciais, foram apreendidas, além de aparelhos celulares. Todo o material recolhido será analisado no âmbito de inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Botelhos.
De acordo com as autoridades, uma das motocicletas apreendidas tem ligação com uma ocorrência anterior registrada no distrito, envolvendo uma disputa de corrida ilegal que resultou na morte de um jovem de 19 anos, no último dia 4 de abril.
As apreensões ocorreram por determinação da Justiça, após manifestação do Ministério Público.

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