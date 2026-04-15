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Suspeito é preso por tentativa de furto de motocicleta em Caldas

Data da Publicação:

15/04/2026

Caldas (MG) – Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (14) após tentar furtar uma motocicleta na região central de Caldas. A ocorrência foi registrada por volta das 17h25, na Travessa Westin.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via telefone de emergência para atender a uma tentativa de furto. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um dos suspeitos já contido pela própria vítima.
Segundo relato, a vítima percebeu dois indivíduos em atitude suspeita próximos à motocicleta, que estava estacionada nas proximidades de um estabelecimento. Um dos autores utilizava uma ferramenta artesanal, conhecida como “chave micha”, na tentativa de ligar o veículo, enquanto o segundo aguardava em outra motocicleta, já em funcionamento, pronto para a fuga.
Diante da situação, a vítima agiu rapidamente e conseguiu imobilizar um dos envolvidos, impedindo a consumação do crime. O comparsa fugiu do local ao perceber a ação.
Um policial militar que estava de folga nas imediações auxiliou na contenção do suspeito, utilizando técnicas de imobilização até a chegada da guarnição.
Durante a ocorrência, foram apreendidos materiais utilizados na ação criminosa, incluindo ferramentas para violação do sistema de ignição de veículos e um aparelho celular. A perícia técnica foi acionada e a motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão, juntamente com os materiais apreendidos. O caso segue sob investigação.

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