Trio é indiciado por sequestro e roubo em Machado

Machado (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que apura um caso de sequestro e roubo ocorrido no dia 18 de março, em Machado, no Sul do estado, e indiciou três pessoas pelos crimes de roubo e extorsão majoradas, além de sequestro, cárcere privado, tortura e corrupção de menores.

De acordo com a PCMG, um dos suspeitos foi preso em flagrante no dia seguinte ao crime, durante ação integrada com a Polícia Militar. No decorrer das investigações, outros três envolvidos foram identificados, entre eles um adolescente.

Com base nas apurações, a polícia representou pela prisão preventiva dos suspeitos, sendo que um deles já foi detido. Outro investigado maior de idade segue sendo procurado pelas autoridades.

Durante os trabalhos investigativos, parte dos bens subtraídos foi recuperada, incluindo televisores e veículos.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, que dará sequência aos procedimentos legais do caso.