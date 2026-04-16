Cinco são presos em operação da Polícia Militar em Andradas

Andradas (MG) – A Polícia Militar realizou, na terça-feira (15), a Operação “Batida Policial”, que resultou na prisão de cinco pessoas no município. A ação foi coordenada pela equipe da sargento Adriana e contou com apoio da motopatrulha, reforço operacional e do setor de inteligência.

Durante a operação, um dos alvos tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, chegando a invadir a residência de um vizinho. Os policiais realizaram um cerco imediato e localizaram o suspeito escondido no interior de um banheiro, onde foi contido e preso com segurança.

Entre os detidos, um homem de 33 anos foi preso por mandado civil relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. Outro, de 31 anos, também foi detido pelo mesmo motivo. Já um homem de 45 anos foi preso preventivamente com base na Lei Maria da Penha.

A operação também resultou na recaptura de um homem de 28 anos, que estava foragido pelo crime de furto. Além disso, uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por desacato e ameaça durante o cumprimento das ordens judiciais.