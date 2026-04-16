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Morre motociclista envolvido em acidente na zona sul de Poços de Caldas

Data da Publicação:

16/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O motociclista Mateus Henrique Silveira dos Santos, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), após se envolver em um grave acidente registrado na noite de terça-feira (14), no Conjunto Habitacional.
De acordo com as informações apuradas, o jovem trafegava pela Avenida Walter Danza quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a parede de um estabelecimento comercial na Rua Álvaro Quinteto Júnior.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. A vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Poços de Caldas, mas não resistiu aos ferimentos.
Um ponto que chamou a atenção das autoridades é que a motocicleta não estava no local no momento do atendimento. Pelo fato da moto não se encontrar no local a perícia não foi realizada.

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