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Congratulações

Data da Publicação:

23/04/2026

Chamou a atenção na sessão desta terça-feira o pedido de Votos de Congratulações à servidora Greice Keli Alves. O documento apresentado pelo vereador Diney Lenon, ex-marido de Greice Keli, fala em “reconhecimento ao seu estimado serviço público e à sua atuação à frente da presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas – SINDSERV”. A aprovação veio, mas não foi unânime. O vereador Kleber foi contra, já Ricardo Sabino se absteve, enquanto outros cinco votaram a favor. Vale destacar que existem denúncias de irregularidade de Greice durante sua passagem pelo SindServ. Dizem ainda que a saída dela foi estratégica para que estas denúncias não seguissem em frente.

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Cultura
O vereador Tiago Mafra (PT) apresentou na Câmara Municipal de Poços de Caldas um requerimento solicitando ao Poder Executivo informações detalhadas sobre atrasos recorrentes nos pagamentos a artistas e agentes culturais contemplados por editais municipais de fomento à cultura. No documento, o parlamentar aponta que tem se tornado frequente no município a demora nos repasses tanto da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) quanto de editais próprios da cidade, gerando “grave insegurança e instabilidade financeira” aos trabalhadores da cultura.

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Mais verba
Um decreto autorizou a abertura de créditos suplementares no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), no valor total de R$ 1.183.000,00. Os recursos serão destinados para contribuições, sentenças judiciais e obras no sistema de distribuição de água. A maior parte do valor, R$ 970 mil, será aplicada diretamente em obras e instalações para o sistema de abastecimento.

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Novas convocações
A Prefeitura publicou novas convocações de aprovados em concursos públicos e processos seletivos para diversas áreas, como dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, médico, professores, vigia, procurador municipal, agente de educação, assistente social, técnico de enfermagem e outros cargos. Os convocados devem comparecer ao Centro Administrativo dentro do prazo estabelecido para apresentação de documentos e realização de exames admissionais. Os nomes dos convocados estão no Diário Oficial no site da Prefeitura.

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Armas doadas
Poços de Caldas formalizou a doação de quatro dispositivos elétricos incapacitantes, modelo Spark 2.0, ao município de Conceição da Aparecida. Os equipamentos serão destinados ao uso da Guarda Civil Municipal da cidade beneficiada, reforçando a estrutura de segurança local.

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