Desafio do lixo

A aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 580/2022 marca um avanço importante em um problema antigo e persistente no Brasil: o descarte irregular de lixo. Ao endurecer as punições e deixar mais claro o que é proibido, o país dá um passo necessário — ainda que tardio — na tentativa de enfrentar uma prática que impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades.

O projeto acerta ao ampliar a responsabilização. Ao prever que pessoas físicas e jurídicas possam responder nas esferas civil, administrativa e até penal, a proposta reforça um princípio básico: quem gera o problema deve assumir as consequências. Mais do que punir, a medida busca criar um ambiente de maior consciência e compromisso.

No entanto, leis mais rígidas, por si só, não resolvem o problema. A efetividade dependerá da capacidade de fiscalização e, principalmente, de educação ambiental. Sem campanhas permanentes de conscientização e sem infraestrutura adequada — como pontos de descarte, coleta eficiente e políticas de reciclagem — o risco é que a legislação se torne mais um instrumento pouco aplicado na prática.

Em cidades como Poços de Caldas, onde a qualidade urbana é um ativo importante, o debate ganha ainda mais relevância. Manter ruas limpas, preservar áreas verdes e garantir um ambiente saudável não é apenas dever do poder público, mas um compromisso de toda a sociedade.

O avanço da lei precisa vir acompanhado de mudança de cultura. Descartar corretamente o lixo não pode ser visto como obrigação imposta, mas como um gesto básico de cidadania.

Endurecer a lei é um começo. Fazer dela um instrumento de transformação — esse é o verdadeiro desafio.