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Rede PCD e Saúde debate avanços e propõe melhorias em reunião com Secretaria de Saúde

Data da Publicação:

22/04/2026

Poços de Caldas, MG – No último dia 17, a Rede PCD reuniu-se com o secretário municipal de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, em mais um encontro voltado ao fortalecimento das políticas públicas para pessoas com deficiência no município de Poços de Caldas.
A reunião contou com a participação da secretária de Assistência Social, Marcela Brito de Carvalho Messias, além de representantes da rede, instituições, membros da sociedade civil e novos participantes interessados em conhecer e contribuir com o trabalho desenvolvido.
Entre os principais encaminhamentos, destacou-se o fortalecimento do CER II em Poços de Caldas. O secretário acolheu a demanda e se comprometeu a realizar, nas próximas semanas, uma reunião técnica para solucionar entraves e garantir o atendimento no município. Outro ponto relevante foi a regularização do fornecimento de suplementação alimentar, cuja situação, segundo a Secretaria, já foi normalizada. A pauta também contemplou a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde, com foco no atendimento humanizado e no combate ao capacitismo. Foi proposta a realização de treinamentos em todas as unidades, além do reforço à importância da formalização de denúncias para apuração e responsabilização em casos de má conduta.
No campo da acessibilidade, foi sugerida a criação de um Centro de Referência com estrutura adequada, incluindo macas adaptadas para exames preventivos destinados às mulheres com deficiência, bem como a garantia do direito à sedação, quando necessário.
A Rede PCD também destacou a importância de maior transparência nas filas e de mais agilidade nos procedimentos de alta complexidade, especialmente no âmbito do CISMARPA.
Outro encaminhamento foi a realização de um levantamento sobre as condições de acessibilidade das casas de passagem e dos abrigos do município, com o objetivo de promover as adequações necessárias.
Durante a reunião, ainda foram apresentados o Portal da Inclusão e as diretrizes iniciais para as ações do Setembro Verde, incluindo o Seminário e a Parada PCD, que deverão ser realizados em parceria com o Sistema S.
O encontro reforça o compromisso da administração municipal com a construção de políticas públicas inclusivas, pautadas no diálogo, na escuta ativa e na garantia de direitos.

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