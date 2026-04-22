Saúde municipal garante contrato de R$ 4,4 milhões para exames em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG- A Prefeitura de Poços de Caldas oficializou a contratação da empresa Lab Clean – Laboratório de Análises Ltda para a prestação de serviços de clínicas especializadas na realização de exames de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

O contrato, registrado sob o nº 049-SMAGP/26, foi firmado por meio de inexigibilidade nº 068-SMAGP/24 e prevê investimento total de R$ 4.424.286,96. O objetivo é garantir a continuidade e ampliação da oferta de exames laboratoriais para atender a demanda da rede pública municipal de saúde.

De acordo com o extrato publicado, a vigência contratual será de cinco anos, com início em 22 de abril de 2026 e término previsto para 22 de abril de 2031. O serviço será executado por clínicas especializadas, assegurando suporte diagnóstico para diversas áreas da assistência médica oferecida pelo município.

Os recursos utilizados para o custeio do contrato serão provenientes de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, com previsão também para os exercícios financeiros subsequentes, garantindo a manutenção do atendimento ao longo do período contratual.

A medida reforça a estrutura da saúde pública municipal e busca assegurar maior agilidade, precisão diagnóstica e continuidade no atendimento aos pacientes da rede pública de Poços de Caldas.