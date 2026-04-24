Capacitação reúne profissionais da região para fortalecer processos da assistência farmacêutica

Poços de Caldas, MG – Profissionais que atuam na assistência farmacêutica de Itajubá e de municípios pertencentes à Regional de Saúde de Pouso Alegre participaram, na última sexta-feira (17), de uma capacitação voltada ao fortalecimento das ações no Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro foi realizado no Centro Universitário de Itajubá – FEPI em período integral.

Com o tema “Integração em foco: assistência farmacêutica municipal e seus processos no SUS”, a capacitação teve como objetivo promover a troca de experiências, alinhar fluxos de trabalho e fortalecer a integração entre os municípios da região, contribuindo para a melhoria da gestão e da oferta de serviços à população.

A programação abordou aspectos fundamentais da assistência farmacêutica no SUS, incluindo organização dos processos, planejamento, logística de medicamentos e estratégias para qualificação do atendimento, sempre com foco na eficiência e no acesso seguro da população aos medicamentos.

O público-alvo foi composto por profissionais que atuam diretamente na assistência farmacêutica, reforçando a importância da educação permanente como ferramenta essencial para o aprimoramento dos serviços de saúde.

Representando Poços de Caldas, a comitiva contou com a participação da coordenadora da Assistência Farmacêutica do SUS no município, Lívia de Almeida Vieira Cava, além de outros técnicos do setor. Lívia destacou a relevância do encontro: “Momentos como esse são fundamentais para fortalecer a integração entre os municípios, promover a troca de experiências e aprimorar os processos, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado à população”, ressaltou.

Ao investir na capacitação e na troca de experiências entre os municípios, a ação contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados e para a ampliação do acesso da população a um atendimento mais resolutivo e de qualidade