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Homem é preso após furto em sorveteria o centro de Poços de Caldas

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado transportando diversos objetos furtados de uma sorveteria arrombada na região central da cidade.
De acordo com informações da ocorrência, durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada pelo Copom para verificar a denúncia de que um indivíduo estaria transitando pela Praça dos Macacos carregando uma televisão nas costas.
Diante da informação, os militares se deslocaram imediatamente até o local e conseguiram abordar o suspeito na Avenida Santo Antônio. Durante a revista, foram encontrados com ele uma televisão de tela plana, duas embalagens de whey protein, uma câmera de videomonitoramento, um monitor pequeno, dois controles remotos e uma chave de fenda tipo “micha”, geralmente utilizada para arrombamentos.
Em continuidade às diligências e com o apoio da equipe do Tático Móvel, os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades e localizaram a sorveteria de onde os objetos haviam sido furtados. O estabelecimento estava com sinais de arrombamento, confirmando o crime.
Ao todo, foram recuperados dois televisores, uma câmera de segurança, duas embalagens de whey protein e uma chave utilizada no arrombamento.
O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias da população, que contribuem diretamente para a rápida ação das equipes e recuperação de bens furtados.

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