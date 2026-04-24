Vandalismo em rede de internet afeta serviços públicos e suspende atendimentos do Procon

Poços de Caldas (MG) – Diversas unidades de serviços municipais de Poços de Caldas, localizadas nas regiões Central, Zona Leste, Zona Norte e Zona Oeste, estão temporariamente sem acesso à internet nesta sexta-feira (24), afetando atendimentos em setores da saúde, educação e administrativo.

Segundo informou a Prefeitura, a interrupção ocorreu durante a madrugada em razão de atos de vandalismo na rede de internet, situação classificada pela empresa responsável pelo serviço como uma ação criminosa recorrente.

Equipes técnicas já foram mobilizadas e trabalham no local para restabelecer o sistema, com previsão de normalização até as 17h desta sexta-feira.

Em razão da instabilidade, o Procon de Poços de Caldas teve os atendimentos suspensos ao longo do dia, já que o funcionamento do órgão depende diretamente do acesso aos sistemas digitais.

Ainda de acordo com a administração municipal, as audiências agendadas serão remarcadas e os prazos administrativos automaticamente prorrogados para o próximo dia útil, segunda-feira (27).

Apesar da falha no serviço de internet, a Prefeitura informou que as demais unidades seguem funcionando e realizando os atendimentos dentro do possível, mesmo com limitações operacionais.

A administração municipal agradeceu a compreensão da população e destacou que as equipes seguem empenhadas para garantir a normalização completa dos serviços o mais rápido possível.