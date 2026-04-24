10:19 - Sexta-Feira, 24 de Abril de 2026

-

10:19 - Sexta-Feira, 24 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-vandalismo-24-04-2026

Telemidia registra novo ato de vandalismo e reforça medidas de segurança em Poços de Caldas

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Telemidia informa que, mais uma vez, na madrugada desta sexta-feira (25), foi alvo de atos de vandalismo em sua rede de fibra óptica, ações que configuram crime e vêm ocorrendo de forma recorrente.

O incidente desta madrugada atingiu cabos de grande capacidade, impactando diretamente a estrutura da rede e causando instabilidade no fornecimento de internet em diversos pontos de Poços de Caldas.

Bairros afetados:
• Centro
• Zona Leste
• Zona Norte
• Zona Oeste

De acordo com a empresa, apesar de contar com planos de contingência e monitoramento constante, ações criminosas dessa natureza ainda podem gerar impactos significativos no serviço.

As equipes técnicas estão atuando desde a madrugada para reparar os danos e restabelecer a conexão o mais rápido possível.

A previsão inicial de normalização é até às 17h.

A Telemidia também informa que já está em diálogo com o poder público para reforçar medidas de segurança e coibir novos casos.

A empresa agradece a compreensão dos clientes e reforça que segue trabalhando continuamente para garantir a qualidade e a estabilidade dos serviços.

Leia Também

foto-capacitacao-reune-profissionais-da-regiao-para-fortalecer-processos-da-assistencia-farmaceutica-24-04-26

Capacitação reúne profissionais da região para fortalecer processos da assistência farmacêutica

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – Profissionais que atuam na assistência farmacêutica de Itajubá e de municípios pertencentes à Regional de Saúde de Pouso Alegre participaram, na última sexta-feira (17), de

foto-vandalismo-em-rede-de-internet-afeta-servicos-publicos-e-suspende-atendimentos-do-procon-24-04-26

Vandalismo em rede de internet afeta serviços públicos e suspende atendimentos do Procon

24/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Diversas unidades de serviços municipais de Poços de Caldas, localizadas nas regiões Central, Zona Leste, Zona Norte e Zona Oeste, estão temporariamente sem acesso à

foto-homem-e-preso-apos-furto-em-sorveteria-o-centro-de-pocos-de-caldas-24-04-26

Homem é preso após furto em sorveteria o centro de Poços de Caldas

24/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado transportando diversos objetos furtados de uma sorveteria arrombada na região central da cidade. De acordo

FOTO-motorista-dorme-ao-volante-invade-pista-contraria-e-provoca-colisao-frontal-24-04-26

Motorista dorme ao volante, invade pista contrária e provoca colisão frontal

24/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 24, próximo da represa Saturnino de Brito mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu após uma

foto-jogo-treino-24-04-2026

Caldense agenda jogo-treino contra Pouso Alegre e acerta retorno de Luciano Pereira

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O departamento de futebol profissional da Caldense segue a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II 2026. Neste sábado (25/04) às 10h da

foto-delegacia-regional-recebe-homenagem-da-camara-por-campanha-solidaria-24-04-26

Delegacia Regional recebe homenagem da Câmara por campanha solidária

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Delegacia Regional de Poços de Caldas recebe Votos de Congratulações da Câmara Municipal pela iniciativa da Campanha Todos por Juiz de Fora A Delegacia

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco