Telemidia registra novo ato de vandalismo e reforça medidas de segurança em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Telemidia informa que, mais uma vez, na madrugada desta sexta-feira (25), foi alvo de atos de vandalismo em sua rede de fibra óptica, ações que configuram crime e vêm ocorrendo de forma recorrente.

O incidente desta madrugada atingiu cabos de grande capacidade, impactando diretamente a estrutura da rede e causando instabilidade no fornecimento de internet em diversos pontos de Poços de Caldas.

Bairros afetados:

• Centro

• Zona Leste

• Zona Norte

• Zona Oeste

De acordo com a empresa, apesar de contar com planos de contingência e monitoramento constante, ações criminosas dessa natureza ainda podem gerar impactos significativos no serviço.

As equipes técnicas estão atuando desde a madrugada para reparar os danos e restabelecer a conexão o mais rápido possível.

A previsão inicial de normalização é até às 17h.

A Telemidia também informa que já está em diálogo com o poder público para reforçar medidas de segurança e coibir novos casos.

A empresa agradece a compreensão dos clientes e reforça que segue trabalhando continuamente para garantir a qualidade e a estabilidade dos serviços.