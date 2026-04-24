Adolescente de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas em operação policial

Poços de Caldas, MG – Um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma operação policial, em Poços de Caldas, por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, durante a ação os militares obtiveram êxito na abordagem e apreensão do menor infrator, além da localização de uma quantidade significativa de entorpecentes e materiais relacionados à comercialização de drogas.

Foram apreendidas 36 pedras de crack, uma porção maior da mesma substância, uma bucha de maconha, um pino de cocaína, além de duas lâminas de gilete, geralmente utilizadas para fracionamento da droga.

Também foram recolhidos R$ 63 em dinheiro, um dólar em espécie e um aparelho celular, materiais que podem auxiliar nas investigações sobre a possível atuação do adolescente no tráfico.

Segundo a PM, toda a ação ocorreu durante operação preventiva e repressiva realizada pela equipe policial no setor, com foco no combate ao tráfico de entorpecentes e na manutenção da segurança pública.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado dos materiais recolhidos, onde foram adotadas as providências cabíveis.