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2ª edição do Samba de São Jorge agita a Cascatinha com música e solidariedade

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – Neste domingo, 26 de abril, o Ginásio Poliesportivo Moleque César, na Cascatinha, será palco da segunda edição do Samba de São Jorge. A programação começa às 14h e promete reunir música, cultura e tradição em uma grande celebração marcada pela fé e pela energia do samba.
Realizado pelo Grupo Afoxé Herança Africana, o evento celebra o Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, reverenciando o santo guerreiro. Além da festa, a iniciativa também tem caráter solidário: durante o encontro, serão arrecadados alimentos para o Asilo São Vicente de Paula.
A roda de samba contará com atrações como Fabinho Júnio e banda, além de participações especiais de Mununu, Edna Santos, Mestre Silvinho e Thiago Oliveira. O público também poderá prestigiar a Roda de Samba Enredo e o Samba de Roda do Iran Àdé, reforçando a valorização da cultura afro-brasileira.
A ação conta com o apoio da Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, que atua no fortalecimento de iniciativas que destacam e valorizam as culturas afro-brasileira e africana em Poços de Caldas.
O Grupo Afoxé Herança Africana é formado por moradores da Cascatinha e tem como missão resgatar e homenagear tradições culturais de resistência das comunidades afro-brasileiras no município, mantendo vivas manifestações históricas do território.

Serviço

Samba de São Jorge – 26/04/2026 (domingo)
A partir das 14h
Ginásio Poliesportivo Moleque César – Cascatinha
Ação solidária: arrecadação de alimentos para o Asilo São Vicente de Paula
Participe e leve sua energia para celebrar essa grande festa de fé, cultura e samba!

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