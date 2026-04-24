Projeto Atletismo Poços de Caldas participa do Campeonato Mineiro em Lavras

Poços de Caldas (MG) – O Projeto Atletismo Poços de Caldas, coordenado pelo professor Sidnei Carlos de Parólis, participou no dia 18 de abril de 2026 do Campeonato Mineiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-14, realizado na cidade de Lavras. A competição marcou o início do calendário de campeonatos estaduais da Federação Mineira de Atletismo.

O evento reuniu 13 equipes e cerca de 200 estudantes-atletas filiados à Federação Mineira de Atletismo. A categoria Sub-14 é considerada uma das portas de entrada para crianças e adolescentes na modalidade, com provas de velocidade, meio-fundo, marcha atlética, revezamento, arremessos, lançamentos e saltos, todas adaptadas às idades, conforme a Norma 12 da Confederação Brasileira de Atletismo. A equipe de Poços de Caldas contou com a participação dos atletas Emanuely Abreu da Cunha, Maria Eduarda Santos Passoni, Mel da Silva Jacinto Carneiro, Noemi da Silva Araújo Geão, Raíssa Gabryelli Arantes Franco, Alan Santos Fonseca, Gabriel Otávio da Silva, Luiz Gustavo Nascimento, Miguel Elizei Garcia e Rafael Leite Rosa na categoria Sub-14.

Também representaram o projeto Emily Victoria Abreu da Cunha, Isadora Alexandrino da Silva, Kyara Gonçalves Silva, Lara Moreira da Nóbrega, Luana de Oliveira Vilas Boas, Maria Clara Rodrigues da Silva, José Henrique Raymundo da Silva, Leonardo Homem de Melo, Luiz Maurício Vicente Figueiredo, Miguel Antonio Picolli Fontes, Samuel de Souza Rabelo e Vitor Capovila Machioni Carvalho, pela categoria Sub-16.

Os atletas disputaram provas como 60 metros rasos, 75 metros rasos, 250 metros rasos, 800 metros rasos, 1.000 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, lançamento do disco e lançamento do dardo. A coordenação do projeto agradeceu a participação dos alunos, pais e responsáveis, além do apoio dos estudantes Yago Paulino Cardoso Silva e Amanda de Souza Rabelo, também integrantes do projeto, que atuaram como monitores e auxiliaram na logística da competição.

O Projeto Atletismo Poços de Caldas é realizado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com incentivo da Unimed Poços, por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8.624/09. O projeto também é um dos Centros Nacionais de Formação em Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo.

O professor Sidnei agradeceu ainda o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura de Poços de Caldas, da Unimed Poços e da Confederação Brasileira de Atletismo para a participação na competição.