A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO SÉCULO 21

Hugo PONTES*

O século XXI inaugurou uma era marcada pela velocidade da informação e pela ampliação das vozes individuais. Com o avanço da internet e das redes sociais, nunca foi tão fácil expressar opiniões, compartilhar ideias e participar de debates públicos. A liberdade de expressão, direito fundamental em sociedades democráticas, ganhou novas dimensões e novos desafios.

Se antes a circulação de informações dependia de meios tradicionais como jornais, rádios e emissoras de televisão, hoje todos e todas com acesso a um dispositivo conectado podem se tornar voz e vez de conteúdo. Esse fenômeno democratizou o discurso, permitindo que vozes historicamente silenciadas encontrassem espaço. Minorias, movimentos sociais e indivíduos comuns passaram a ter maior visibilidade, contribuindo para debates mais amplos.

Entretanto, essa mesma liberdade levanta questões complexas. A disseminação da desinformação, discursos de ódio e ataques virtuais expõem os limites entre o direito de se expressar e a responsabilidade sobre o que é dito. A ausência de filtros e a rapidez com que conteúdos se espalham tornam difícil conter danos que, muitas vezes, tornam-se irreversíveis.

Daí, vem o dilema: até que ponto deve haver regulação? Governos, plataformas digitais e a própria sociedade enfrentam o desafio de equilibrar a proteção da liberdade de expressão com a necessidade de preservar a dignidade, a segurança e a verdade. Medidas de controle podem ser vistas tanto como proteção quanto como censura, dependendo da perspectiva.

Nesse cenário, o papel do indivíduo torna-se ainda mais relevante. Exercitar a liberdade de expressão no século XXI exige não apenas o direito de falar, mas também a responsabilidade de refletir, verificar informações e respeitar o outro. A ética no uso da palavra passa a ser tão importante quanto a liberdade de utilizá-la.

Assim, o século XXI revela que a liberdade de expressão não é um conceito estático, mas uma construção em constante mudança. Cabe à sociedade encontrar caminhos que garantam esse direito fundamental sem renunciar ao respeito e a convivência harmoniosa. Afinal, a verdadeira liberdade não está apenas em poder dizer tudo, mas em saber como e porque dizer.

*Professor, poeta e jornalista