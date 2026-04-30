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Saúde divulga funcionamento dos serviços no feriado de 1º de Maio

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Saúde informa à população o funcionamento dos serviços de saúde durante o feriado nacional do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º de maio. A organização segue o Decreto nº 14.934, de 4 de dezembro de 2025, que estabelece os pontos facultativos para o ano de 2026.
Durante o feriado, os serviços da Rede de Urgência e Emergência funcionarão normalmente, sem qualquer interrupção, garantindo atendimento 24 horas à população.
Estão mantidos os atendimentos em: UPA (Unidade de Pronto Atendimento); Hospital Municipal Margarita Morales; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Farmácias do SUS fecham no feriado e terão plantão no sábado.
Na sexta-feira (1º), as farmácias do SUS estarão fechadas. Já no sábado (2), das 8h às 14h, plantão nas seguintes unidades: Farmácia Central (Policlínica); Avenida Francisco Salles, 1155 – Centro; Farmácia Zona Sul
Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, 555 – Cohab. Demais serviços estarão fechados no feriado. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os serviços especializados não funcionarão na sexta-feira (1º), incluindo: CAESMC; Policlínicas Centro e Sul; Ambulatório Trans; CEREST e SAE/CTA.
O atendimento nesses serviços será retomado normalmente na segunda-feira, 4 de maio.

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