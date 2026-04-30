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Foto: Divulgação

Álvaro Cagnani pede informações sobre políticas de saúde animal

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Álvaro Cagnani (PSDB) apresentou o requerimento nº 108/2026 na Câmara Municipal de Poços de Caldas, buscando informações sobre atenção à saúde animal no município. No documento, o parlamentar solicita que o Poder Executivo esclareça os protocolos de controle de zoonoses, de saúde pública e bem-estar animal.
No requerimento, a Prefeitura é questionada a respeito de levantamento de dados quanto à demanda de atendimento veterinário gratuito e/ou de baixo custo, existência de convênios com entidades de proteção animal, universidades, ONGs e outras instituições, e se a Administração Municipal planeja ampliar o atendimento oferecido. Álvaro também pede previsão de destinação de recursos para políticas públicas voltadas à saúde animal e quais ações são feitas para manter o controle populacional de cães e gatos.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade respondeu ao vereador que o município não conta com hospital público veterinário, mas que a pasta está desenvolvendo um edital para realizar parcerias com clínicas, a fim de atender animais de rua, oferecendo consultas e exames conforme critérios a serem estabelecidos.
O Executivo alega, ainda, que não há levantamento formal da demanda de atendimento público veterinário, mas que houve a consideração de informações de protetores independentes e da clínica de baixo custo mantida pela Associação de Amigos e Protetores de Animais de Poços de Caldas (AAPA).
A resposta também ressalta o Programa Municipal de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, que funciona desde 2018 e que é executado por nove clínicas veterinárias credenciadas, bem como a microchipagem, que auxilia a identificação dos animais. Ainda segundo o documento, recursos a serem aplicados nesta área estão apresentados na Lei Orçamentária Anual (LOA). Por fim, a Secretaria relata que além das campanhas de doação de animais realizadas pela Divisão de Fauna, segue em processo de implantação o banco de ração e acessórios, destinado também a apoiar protetores independentes e tutores em situação de vulnerabilidade. “Ficamos satisfeitos com os esclarecimentos do Executivo, afinal, precisamos de respostas para a população. Vamos continuar nosso trabalho de fiscalização e trabalhar em conjunto para cuidar dos animais da cidade e também auxiliar os protetores independentes de Poços de Caldas”, finaliza o vereador Álvaro Cagnani.

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