José Benedito Damião, ex-secretário de Obras e atual pré-candidato a deputado estadual, afirmou para a coluna que nunca cogitou desistir da candidatura. Segundo ele, a possibilidade de abrir mão da disputa “nunca passou pela cabeça”. Damião também demonstrou confiança e disse estar firme na busca por uma vaga nas próximas eleições.

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Cricket

O Cricket Brasil está de casa nova. O antigo e histórico casarão localizado no Country Club passa a ser a sede administrativa da entidade. Na cerimônia de inauguração, realizada nesta sexta-feira, marcaram presença autoridades locais, nacionais e até internacionais. Enfim, o cricket no Brasil é o esporte da moda.

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Nova lei

Foi sancionada a Lei que estabelece novas diretrizes para garantir maior transparência e aderência à realidade financeira no orçamento municipal. A proposta obriga o Executivo a apresentar médias de arrecadação dos últimos cinco anos, identificar receitas extraordinárias e justificar projeções que ultrapassem a média histórica. A nova legislação determina ainda a apresentação de anexos explicativos com dados comparativos de arrecadação e execução orçamentária, além de detalhamento técnico das projeções. O descumprimento pode gerar sanções administrativas.

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Filiação

O município formalizou adesão à AMIG Brasil (Associação Brasileira dos Municípios Mineradores), com valor de até R$ 6.420,48 no primeiro ano e vigência por prazo indeterminado.

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Comissão

Secretaria de Esportes instituiu comissão permanente para monitorar parcerias com a iniciativa privada voltadas à manutenção e melhorias de espaços públicos esportivos.

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Comissão

Secretaria de Esportes instituiu comissão permanente para monitorar parcerias com a iniciativa privada voltadas à manutenção e melhorias de espaços públicos esportivos.

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Chamamento

Foi aberto edital para propostas de cooperação visando melhorias no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. Quem se habilita?