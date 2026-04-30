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Douglas Dofu defende ações para proteção do patrimônio público e prevenção de atos de vandalismo

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – Nesta semana, a Câmara de Poços aprovou um Requerimento, de autoria do vereador Douglas Dofu (UNIÃO), que solicita informações ao Executivo sobre a segurança do patrimônio público e a ocorrência de vandalismo no município. A proposição foi protocolada após o parlamentar tomar conhecimento de episódios envolvendo depredação de estruturas públicas, além de furtos que comprometem o atendimento à população.
Dofu cita que, recentemente, foi noticiado ato de vandalismo que atingiu a rede de Internet, ocasionando impactos diretos em serviços municipais e evidenciando a vulnerabilidade de equipamentos essenciais a diversas atividades. “Essa é uma situação que tem ocorrido com frequência e preocupa a Câmara e toda a comunidade. As cobranças vêm sendo feitas e esse Requerimento reforça a busca por soluções”, afirma.
Ainda segundo o parlamentar, ocorrências como essa não apenas prejudicam o funcionamento da administração, como também afetam diretamente a população, que depende do digital para acesso a atendimentos, informações e demais políticas públicas. Ele destaca a atuação das forças de segurança, mas acredita na importância de medidas eficazes de combate.
No Requerimento, o vereador questiona se o município possui levantamento atualizado sobre ocorrências de vandalismo registradas nos últimos anos, quais os números e principais tipos de ocorrências e se há registros específicos de vandalismo envolvendo infraestrutura de comunicação e serviços digitais municipais.
A proposição aborda, também, como se dá a atuação da Guarda Municipal na prevenção e no atendimento a tais ocorrências, se existe integração ou protocolo de atuação conjunta entre os setores e se existe planejamento para ampliação de atividades da GM, incluindo monitoramento ou patrulhamento voltado à proteção de estruturas públicas sensíveis.
O documento está disponível para consulta no site da Câmara: www.pocosdecaldas.mg.leg.br.

 

 

 

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