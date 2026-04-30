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Vereadores Paulista e Kleber cumprem agenda em BH em busca de recursos

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Os vereadores Wellington Guimarães, o Paulista, e Kleber Silva estiveram em Belo Horizonte nesta semana cumprindo agenda institucional voltada à articulação política e à busca de melhorias para Poços de Caldas.
Durante a visita, os parlamentares se reuniram com o deputado estadual Mauro Tramonte e com o deputado federal Gilberto Abramo. Na ocasião, foram apresentadas diversas demandas do município, abrangendo áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública e ações sociais, com destaque para projetos ligados ao esporte.
De acordo com o vereador Paulista, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo com representantes estaduais e federais, além de estreitar laços que possam resultar em investimentos e parcerias para a cidade. “Levamos as demandas de Poços de Caldas relacionadas a assuntos importantes, como saúde, educação, segurança e também a parte social por meio do esporte. Já temos mantido um contato próximo com os deputados, justamente com o objetivo de criar vínculos e trazer benefícios para o município”, destacou.

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