Contas no vermelho

O resultado das contas públicas no primeiro trimestre acende um sinal de alerta que não pode ser ignorado. O déficit de R$ 17,1 bilhões entre janeiro e março, contrastando com o superávit de R$ 55 bilhões no mesmo período do ano passado, revela uma mudança significativa no cenário fiscal brasileiro — e, mais do que números, indica um desafio estrutural que exige atenção e responsabilidade.

Ao se observar o desempenho conjunto do Tesouro Nacional e do Banco Central, com resultado negativo de R$ 24,6 bilhões, e o agravamento das contas da Previdência Social, que registrou déficit de R$ 49,2 bilhões, fica evidente que o desequilíbrio não é pontual. Ainda que o governo atribua parte desse resultado à concentração de pagamentos de dívidas judiciais em março, o quadro geral sugere uma pressão crescente sobre as finanças públicas.

É preciso reconhecer que fatores sazonais podem influenciar os resultados mensais e até trimestrais. No entanto, a comparação com o desempenho do ano anterior reforça a necessidade de cautela.

O momento exige mais do que justificativas técnicas. Exige planejamento, transparência e, sobretudo, compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Ajustes são sempre complexos, mas ignorar os sinais de desequilíbrio pode custar ainda mais caro no futuro.

Manter a responsabilidade fiscal não é apenas uma exigência econômica — é uma condição fundamental para garantir estabilidade, crescimento sustentável e segurança para estados, municípios e cidadãos. O alerta está dado. Resta saber como ele será enfrentado.