Com recorde de inscrições, Olimpíada dos Trabalhadores começa nesta sexta-feira

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (1º), acontece a abertura da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores – Olimtra no Parque Municipal Antonio Molinari, na zona oeste de Poços de Caldas. Haverá desfile das delegações e largada da corrida rústica.

Este ano, 54 empresas vão participar, recorde da história da Olimtra. O desfile está marcado para às 9h. Já a largada da corrida será às 7h30. O Parque Municipal sedia ainda a Festa do Trabalhador, com várias atrações para o público.

Ontem aconteceram as primeiras partidas de futebol de campo no Ronaldão, Córrego Dantas e Bandolão.

Haverá competições ao longo de todo o mês de maio, em vários locais. Na edição de 2026, foram incluídos dois esportes: remo e levantamento terra.

Entre as outras modalidades estão atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, dominó, futsal, futevôlei, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, peteca, tênis, truco, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

A secretária de Esportes, Zélia Moreira, comemora o sucesso da olimpíada, em um ano em que a Secretaria Municipal de Esportes está completando 50 anos.

Segundo ela, o trabalho desenvolvido pela pasta é legitimado pela ampla participação da comunidade e pelo envolvimento das empresas, que fortalecem o esporte como ferramenta de integração, saúde e qualidade de vida para os trabalhadores.