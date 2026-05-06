Projeto Caça Talentos transforma vidas com exemplo de campeões e entrega de novos quimonos

Poços de Caldas, MG – Em um cenário onde o esporte se torna ferramenta de transformação social, o Projeto Caça Talento vem ganhando destaque ao promover inclusão, disciplina e oportunidades para crianças e jovens. A mais recente ação do projeto reforçou ainda mais esse propósito: atletas campeões da Casa do Atleta fizeram uma visita especial, levando não apenas suas medalhas, mas também histórias de superação, inspiração e conquista.

O encontro foi marcado por emoção e aprendizado. Os atletas, que já trilharam o caminho que muitos dos alunos estão começando agora, compartilharam suas experiências dentro e fora dos tatames. Mais do que exibir títulos, eles mostraram que por trás de cada medalha existe dedicação, renúncia e perseverança.

Durante a visita, os jovens participantes puderam ver de perto o resultado de anos de esforço e entender que o sonho de se tornar campeão é possível, desde que acompanhado de disciplina e foco. O brilho nos olhos das crianças era evidente ao segurar as medalhas e ouvir relatos reais de quem saiu de uma realidade semelhante à deles.

Outro momento marcante do evento foi a entrega de novos quimonos aos alunos recém-chegados ao projeto. A ação simboliza mais do que a distribuição de um uniforme: representa acolhimento, oportunidade e o início de uma nova jornada no esporte. Para muitos, é o primeiro contato com o jiu-jitsu e também o primeiro passo em um ambiente que valoriza respeito, hierarquia e autoconfiança.

De acordo com os realizadores Paulão Rezende, Primo Liboni e Pedro Vasconcelos (Pepê), o Projeto Caça Talentos tem como missão principal identificar e desenvolver jovens promissores, mas, acima de tudo, formar cidadãos. A presença dos campeões reforça esse compromisso, mostrando que o sucesso é construído com base em valores sólidos. “A ideia é que eles enxerguem que é possível chegar lá. Esses atletas são exemplos vivos de que, com dedicação e apoio, os sonhos podem se tornar realidade”, destacou Paulão Rezende.

A iniciativa também fortalece o vínculo entre gerações dentro do esporte, criando uma rede de incentivo e inspiração contínua. Os campeões de hoje se tornam referências para os atletas de amanhã, mantendo viva a essência do projeto.

O impacto vai além dos tatames. Pais e responsáveis reconhecem a importância do projeto na formação dos jovens, destacando melhorias no comportamento, no desempenho escolar e na convivência social.

Com ações como essa, o Projeto Caça Talento segue cumprindo seu papel de transformar histórias, revelar talentos e construir um futuro melhor através do esporte.

Paulão Rezende destacou o apoio do prefeito Paulo Ney, da secretária municipal de Esportes, Zelinha, do vereador Wellington Guimarães “Paulista” e também do ex-secretário de Obras José Benedito Damião.

Segundo ele, o incentivo recebido tem sido fundamental para ampliar as oportunidades oferecidas às crianças e adolescentes atendidos pelo projeto, que busca revelar talentos esportivos e promover inclusão social por meio do esporte.

“O Projeto Caça Talentos vem transformando vidas e oferecendo oportunidades para muitos jovens através do esporte”, afirmou Paulão Rezende.

A secretária municipal de Esportes, Zelinha, também ressaltou a importância do projeto para o município e destacou o papel social desenvolvido junto à comunidade. “O esporte é uma ferramenta de transformação social. O Projeto Caça Talentos realiza um trabalho muito importante com nossas crianças e adolescentes, incentivando disciplina, saúde, inclusão e cidadania. A Secretaria de Esportes segue apoiando iniciativas sérias que fazem a diferença na vida das famílias de Poços de Caldas”, declarou a secretária Zelinha.

O Projeto Esportivo Caça Talentos realizado pelo Instituto Monte Olimpo, através da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme a Lei Federal 13.019/2024.

Atende crianças e adolescentes, na faixa etária de 08 a 18 anos, masculino e feminino,em 03 núcleos, na modalidade de Jiu jitsu.