Medalha São Lucas

A Câmara Municipal de Poços de Caldas deve discutir nesta terça-feira o Projeto que propõe alterar regras para concessão da Medalha do Mérito Legislativo São Lucas, homenagem destinada a profissionais da saúde que se destacam no município.

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Redução do tempo mínimo.

A proposta prevê a redução do tempo mínimo de atuação exigido para a concessão da homenagem. Caso aprovado, médicos e demais profissionais da saúde poderão receber a medalha após 10 anos de serviços prestados à comunidade poços-caldense.

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Profissionais da saúde

De acordo com a justificativa apresentada no projeto, a mudança busca ampliar o reconhecimento aos profissionais da saúde que atuam na rede pública e privada do município, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, dentistas e outros trabalhadores do setor. O texto também destaca que a atuação na área da saúde exige dedicação contínua e que uma década de serviços já representa contribuição significativa para a população.

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Limites alterados

Foi sancionada a Lei que altera os limites da Rua Itajubá, anteriormente denominada Travessa Britador. Com a mudança, a via passa a se iniciar na Avenida João Pinheiro e terminar na divisa com a área remanescente denominada Gleba C, em Poços de Caldas.

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Programa de Estágio

Outro destaque foi a publicação da Instrução Normativa que institui o Programa de Estágio da Prefeitura de Poços de Caldas. O objetivo é estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos mínimos para a execução e acompanhamento dos estágios na administração municipal.

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Grupo de apoio

Para fortalecer a iniciativa, a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas instituiu, por meio de Portaria um grupo de apoio ao Programa de Estágio. O grupo será responsável por acompanhar, monitorar e aperfeiçoar as ações voltadas aos estagiários da Prefeitura.