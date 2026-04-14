Nova agência do Bradesco na Rodoviária facilita atendimento a servidores e população

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas acompanhou, nesta segunda-feira (13), a inauguração de uma nova agência do banco Bradesco instalada no Terminal Rodoviário do município, próximo ao Centro Administrativo. A iniciativa representa um avanço importante na oferta de serviços bancários, ampliando o acesso e trazendo mais comodidade para servidores públicos e toda a população.

Com a nova unidade, Poços de Caldas passa a ser o único município do Sul de Minas a contar com três agências do Bradesco, fortalecendo a estrutura de atendimento e descentralizando os serviços financeiros na cidade.

A localização estratégica, próxima ao Centro Administrativo, beneficia diretamente mais de 1.000 servidores que atuam na região e que, até então, precisavam se deslocar até o centro para realizar atendimentos bancários no dia a dia. Agora, com a agência mais próxima, o tempo é otimizado e a rotina de trabalho ganha mais eficiência.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância da conquista. “Temos muitos servidores que já têm na rotina a necessidade de ir ao banco. Esse atendimento mais próximo representa um ganho real no dia a dia, trazendo mais praticidade e qualidade para o trabalho deles.”

A gerente da unidade, Nathalia Bernardes, também ressaltou o compromisso com a qualidade no atendimento: “Essa nova agência foi pensada para oferecer mais conforto, agilidade e proximidade com os clientes. Queremos estar cada vez mais presentes na rotina das pessoas, facilitando o acesso aos nossos serviços.”

A Prefeitura agradece ao Bradesco pela parceria e pela oferta de um serviço de qualidade, que contribui para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da prestação de serviços à população.