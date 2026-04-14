02:30 - Terça-Feira, 14 de Abril de 2026

-

02:30 - Terça-Feira, 14 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-nova-agencia-do-bradesco-na-rodoviaria-facilita-atendimento-a-servidores-e-populacao-14-04-26

Nova agência do Bradesco na Rodoviária facilita atendimento a servidores e população

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas acompanhou, nesta segunda-feira (13), a inauguração de uma nova agência do banco Bradesco instalada no Terminal Rodoviário do município, próximo ao Centro Administrativo. A iniciativa representa um avanço importante na oferta de serviços bancários, ampliando o acesso e trazendo mais comodidade para servidores públicos e toda a população.
Com a nova unidade, Poços de Caldas passa a ser o único município do Sul de Minas a contar com três agências do Bradesco, fortalecendo a estrutura de atendimento e descentralizando os serviços financeiros na cidade.
A localização estratégica, próxima ao Centro Administrativo, beneficia diretamente mais de 1.000 servidores que atuam na região e que, até então, precisavam se deslocar até o centro para realizar atendimentos bancários no dia a dia. Agora, com a agência mais próxima, o tempo é otimizado e a rotina de trabalho ganha mais eficiência.
O prefeito Paulo Ney destacou a importância da conquista. “Temos muitos servidores que já têm na rotina a necessidade de ir ao banco. Esse atendimento mais próximo representa um ganho real no dia a dia, trazendo mais praticidade e qualidade para o trabalho deles.”
A gerente da unidade, Nathalia Bernardes, também ressaltou o compromisso com a qualidade no atendimento: “Essa nova agência foi pensada para oferecer mais conforto, agilidade e proximidade com os clientes. Queremos estar cada vez mais presentes na rotina das pessoas, facilitando o acesso aos nossos serviços.”
A Prefeitura agradece ao Bradesco pela parceria e pela oferta de um serviço de qualidade, que contribui para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da prestação de serviços à população.

Leia Também

foto: divulgação

Sine Poços anuncia 75 vagas de emprego em diversas áreas neste início de mês

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Poços de Caldas divulgou, nesta segunda-feira (13), um total de 75 oportunidades de trabalho disponíveis para candidatos que

foto-iptu-vencimento-10-04-2026

IPTU 2026: primeira parcela vence nesta sexta-feira e pagamento à vista garante desconto

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – Os contribuintes de Poços de Caldas devem ficar atentos: a primeira parcela do IPTU 2026 — ou o pagamento em cota única — vence nesta

foto-cervejarias-artesanais-07-04-2026

Poços de Caldas abre chamamento público para cervejarias artesanais na Festa do Trabalhador 2026

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMT), publicou o Edital de Chamamento Público nº 002/2026, para empresas de

foto-ipva-minas-07-04-2025

Vencimento da terceira parcela do IPVA começa nesta semana em Minas Gerais

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Começa nesta quinta-feira (9) a escala de vencimentos da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Minas Gerais. Os

Foto: Divulgação

Sine Poços anuncia 87 vagas de emprego em diversas áreas neste início de mês

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Poços de Caldas divulgou, nesta segunda-feira (06), um total de 87 oportunidades de trabalho disponíveis para candidatos que

foto-procon-autuacao-03-04-2025

Procon autua novamente posto por irregularidade em bomba de combustível

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Procon Municipal de Poços de Caldas voltou a autuar um posto de combustíveis do município após a constatação de nova irregularidade em suas bombas

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco