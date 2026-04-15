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Mudança

Data da Publicação:

15/04/2026

A diretoria do Sindserv anunciou a saída da presidente Greice Keli Alves do comando da entidade. Segundo comunicado oficial, a decisão ocorre por motivos pessoais, com retorno da servidora às suas funções no serviço público.

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Transição
O Sindserv informou que a mudança ocorre de forma institucional e sem prejuízo à continuidade dos trabalhos. A entidade destacou que todas as atividades seguem normalmente, mantendo o planejamento e as ações em andamento em defesa da categoria.

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Nova presidente
Conforme prevê o estatuto, a então secretária-geral Renata Assis assume a presidência de forma interina. Integrante da atual gestão, ela já acompanha as demandas da categoria e dará sequência às ações do sindicato.

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Gastos
Recentemente a ex-presidente vinha enfrentando algumas acusações no comando do Sindicato. Uma delas é que o carro da entidade foi usado para fins particulares em pelo menos uma oportunidade. Uma multa de uma viagem ao estado de São Paulo chegou a circular nas redes sociais. A mesma foi por excesso de velocidade.

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Terras raras
O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) reforçou sua ofensiva legislativa contra a exploração predatória de minerais estratégicos na região. O parlamentar participou de uma roda de conversa na Câmara Municipal de Caldas para detalhar o Projeto de Lei que propõe a criação da Reserva Nacional de Terras Raras.

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Sessão relâmpago
A Câmara Municipal teve uma sessão bem curta nesta terça-feira. Foram menos de duas horas de discussões. Tudo muito rápido. O vereador Paulista não participou da sessão por estar no Distrito Industrial participando de evento especial. Ká o vereador Kleber deixou a sessão mais cedo por problemas de saúde.

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Abrigos de ônibus
Foi autorizado o financiamento de mais de R$ 22,2 milhões para instalação de 600 abrigos de passageiros no transporte público.

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