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Consultório na Rua celebra 10 anos com evento especial no Parque Ecológico da Zona Sul

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na próxima quarta-feira, 22 de abril, o Consultório na Rua (CnaR), serviço da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, completa 10 anos de atuação no município. Para marcar a data, a equipe preparou uma comemoração especial destinada aos acolhidos nas casas de passagem e às pessoas em situação de rua, que acontecerá no Parque Ecológico da Zona Sul.
O evento terá início às 8h e seguirá até às 12h, com uma programação de integração, acolhimento e bem-estar. Entre as atividades previstas estão um piquenique coletivo, música e momentos de interação. Ao longo de uma década, o Consultório na Rua tem desempenhado um papel fundamental no cuidado com a população em situação de vulnerabilidade, levando atendimento de saúde de forma humanizada diretamente às ruas. O serviço é referência no acolhimento, na escuta qualificada e na promoção do acesso à saúde para quem mais precisa. A celebração dos 10 anos reforça esse compromisso e convida os acolhidos a participar desse momento, que simboliza não apenas uma trajetória de trabalho, mas também de dedicação, empatia e transformação social.
O secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, parabeniza a atuação do serviço. “Celebrar os 10 anos do Consultório na Rua é reconhecer um trabalho essencial, que leva dignidade, cuidado e atenção a quem mais precisa.”

SERVIÇO
Dia 22 de abril de 2026
Das 8h às 12h
Parque Ecológico da Zona Sul – Avenida Alcoa, km 9, Jardim Aeroporto

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