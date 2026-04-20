Damião vai desistir?

Nos bastidores da política de Poços de Caldas, a pré-candidatura de José Benedito Damião ao cargo de deputado estadual segue gerando repercussão e surpreendendo parte do meio político local. O ex-secretário de Obras entrou no cenário eleitoral como um nome inesperado, dividindo opiniões entre lideranças e apoiadores. Enquanto alguns avaliam que Damião pode representar uma nova opção, outros consideram que o ex-secretário enfrenta dificuldades por ainda não possuir forte densidade eleitoral e estrutura consolidada para uma disputa estadual. Nos últimos dias, segundo informações, Damião vem sofrendo pressões para desistir da candidatura antes mesmo da consolidação oficial do projeto. Apesar disso, até o momento, ele não demonstra intenção de recuar e segue mantendo sua disposição de disputar o pleito. A tendência, porém, é que essas articulações aumentem nas próximas semanas.

**

Candidato de Sérgio

Um dos principais incentivadores da candidatura de José Benedito Damião é o ex-prefeito Sérgio Azevedo, que vê no ex-secretário um nome de confiança para representar seu grupo político na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nos bastidores, a movimentação de Sérgio em favor de Damião não foi recebida com unanimidade dentro do PL. Lideranças importantes da legenda demonstraram incômodo com a articulação, principalmente por entenderem que a definição de um nome para deputado estadual deveria ter maior diálogo interno. Entre os nomes que teriam ficado insatisfeitos está o ex-vereador Marcelo Heitor. A movimentação reforça que a disputa interna ainda está longe de um consenso.

**

Pré-candidatura

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) realizou nesta segunda-feira (20), em Poços de Caldas, a apresentação da pré-candidatura do professor Túlio Lopes ao Governo de Minas Gerais. O encontro aconteceu às 17h e integrou o calendário de atividades da pré-campanha da legenda no estado. Túlio Lopes é professor efetivo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), presidente licenciado da Associação dos Docentes da UEMG (ADUEMG) e secretário político do PCB em Minas Gerais. A sigla lançou oficialmente sua pré-candidatura em dezembro de 2025.

**

Esquadrilha da Fumaça

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça no último sábado em Poços de Caldas foi marcada por grande público, organização e pontualidade. O evento atraiu famílias inteiras e encantou adultos e crianças com as tradicionais acrobacias aéreas realizadas pelos pilotos. Desta vez, o trânsito fluiu de forma tranquila, sem grandes transtornos para o público, o que contribuiu para o sucesso da programação. O espetáculo começou no horário previsto e foi bastante elogiado pela população presente.

**

Transporte especial

Poços de Caldas avançou na área da acessibilidade com a implantação de um novo aplicativo e novos horários para o transporte público especial voltado às pessoas com deficiência física motora. A iniciativa busca oferecer mais praticidade, autonomia e qualidade de vida aos usuários do serviço, garantindo melhor organização no atendimento e maior eficiência no deslocamento diário. A ampliação reforça os investimentos já realizados pelo município.

**

Sonhos

Centenas de moradores de Poços de Caldas viveram um momento de emoção com a entrega de títulos definitivos de propriedade por meio de um mutirão realizado pela COHAB em parceria com a Prefeitura. Muitas famílias aguardavam há décadas pela regularização de seus imóveis, algumas há mais de 40 anos. O atendimento contemplou moradores dos bairros Conjunto Habitacional, Jardim Kennedy II e Vila Matilde.

Apoio

O vereador Álvaro Cagnani apresentou proposta para reforçar políticas públicas de apoio às famílias de vítimas de feminicídio em Poços de Caldas. A iniciativa busca assegurar acolhimento, assistência social e acompanhamento psicológico, principalmente para filhos e dependentes das vítimas, que muitas vezes ficam em situação de extrema vulnerabilidade.

**

Projeto

A Prefeitura de Poços de Caldas solicitou oficialmente à Câmara Municipal a retirada de tramitação do Projeto que previa a regulamentação do transporte por aplicativos no município. O pedido foi formalizado por meio de ofício assinado pelo prefeito Paulo Ney de Castro Junior no último dia 16 de abril, poucos dias após a aprovação de uma audiência pública proposta pelo vereador Tiago Braz para ampliar o debate com motoristas e usuários. Segundo o Executivo, a decisão ocorreu após diálogo com representantes da categoria, que se comprometeram a apresentar sugestões de adequações no texto dentro do prazo de 60 dias.