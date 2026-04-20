Prefeitura de Poços de Caldas divulga novo horário para protocolo de documentos na SEMMAS

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), informa à população a alteração no horário de atendimento para protocolo de documentos.

A partir da próxima quarta-feira, dia 22 de abril, o serviço passará a funcionar das 9h às 17h. A mudança tem como objetivo aprimorar a organização interna dos fluxos de trabalho e oferecer mais eficiência no atendimento ao público.

De acordo com a secretária Interina de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Isis Alves, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à qualificação dos serviços prestados pela secretaria.“A adequação do horário de atendimento é uma medida estratégica que busca alinhar a rotina interna da equipe com a demanda da população, garantindo mais agilidade na análise dos processos e maior eficiência no protocolo de documentos. Com essa organização, conseguimos otimizar recursos, reduzir o tempo de resposta e proporcionar um atendimento mais claro, acessível e resolutivo para os cidadãos”, destacou.

A administração municipal reforça que o protocolo de documentos é fundamental para a formalização de processos relacionados às demandas ambientais, como licenças, autorizações e demais solicitações.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (35) 3697-2020 ou pelo e-mail: meioambientepocosdecaldas@gmail.com

A Prefeitura orienta que os cidadãos fiquem atentos ao novo horário para garantir um atendimento mais ágil e evitar transtornos.