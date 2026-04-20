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Mão de obra

Data da Publicação:

20/04/2026

O Brasil vive um momento paradoxal no mercado de trabalho. De um lado, os números apontam para um cenário positivo, com crescimento nas contratações e aquecimento da atividade econômica. De outro, sinais cada vez mais claros indicam um problema estrutural: a dificuldade de reter trabalhadores, especialmente no setor de serviços — justamente o que mais emprega e movimenta a economia.
O levantamento da FecomercioSP é contundente ao mostrar que o setor de serviços responde por mais da metade dos empregos formais e por cerca de 70% do PIB. Ou seja, qualquer instabilidade nesse segmento não é pontual, mas sistêmica. E o que se vê hoje é um mercado mais dinâmico, porém menos estável.
A redução no tempo médio de permanência nos empregos é um dos principais termômetros dessa mudança. Em cinco anos, o recuo significativo nesse indicador revela vínculos mais curtos, maior rotatividade e, consequentemente, perda de eficiência para empresas que precisam constantemente treinar novos profissionais. Para o trabalhador, isso pode significar mais oportunidades no curto prazo, mas também menos segurança e previsibilidade.
Essa nova configuração do mercado reflete transformações profundas. Há uma mudança no perfil da mão de obra, com novas expectativas em relação à carreira, qualidade de vida e remuneração. Ao mesmo tempo, empresas enfrentam desafios para oferecer condições competitivas que vão além do salário — como ambiente de trabalho, benefícios e perspectivas de crescimento.
Em Poços de Caldas, onde o setor de serviços tem papel central na economia — impulsionado pelo turismo, comércio e eventos — os efeitos desse cenário são ainda mais perceptíveis. A dificuldade de retenção impacta diretamente a qualidade do atendimento, a continuidade dos serviços e até a
Mais do que um problema conjuntural, o que se desenha é uma transição no modelo de relações de trabalho. Cabe às empresas repensarem suas práticas de gestão de pessoas e ao poder público investir em qualificação profissional, criando um ambiente mais equilibrado e sustentável.
O mercado está aquecido, mas a estabilidade — elemento essencial para o crescimento consistente — ainda precisa ser reconstruída.

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