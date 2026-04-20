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Gincana do Saber 2026 conta com 16 escolas do município

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por meio da Escola do Legislativo, promove mais uma edição da Gincana do Saber. O projeto é voltado a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, com foco na formação política e na educação para a cidadania, através de um jogo de perguntas e respostas sobre a Constituição Federal.
Neste ano, participam do projeto 16 instituições de ensino: Colégio Pio XII, Escola Municipal Professor Edir Frayha, Escola Estadual David Campista, Escola Municipal Vitalina Rossi, Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi, Escola Municipal Mariquinhas Brochado, Escola Municipal Antônio Sérgio Teixeira, Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida, Escola Municipal Raphael Sanches, Colégio Objetivo, Escola Estadual Cleusa Lovato, CEPOC, Colégio Batista, Escola Estadual Edmundo Cardillo, Escola Municipal Haroldo Junqueira e Escola Municipal Irmão José Gregório.
A primeira etapa do projeto teve início no dia 17 de abril e segue até 26 de junho, com a realização de palestras nas escolas participantes. Os encontros abordam temas como Constituição Federal, organização do Estado e divisão de poderes, alcançando todos os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.
Na sequência, entre os dias 3 e 14 de agosto, serão realizadas as inscrições das duplas que representarão cada escola. A definição dos confrontos ocorre no dia 24 de agosto, com o sorteio das chaves.
As eliminatórias estão previstas para o período de 5 a 9 de outubro, e a final municipal será realizada no dia 19 de outubro, no Plenário da Câmara. A etapa regional da Gincana do Saber acontecerá em novembro, em Pouso Alegre.
Durante todo o processo, os estudantes utilizam como material de apoio o livro Constituição em Miúdos, que apresenta conteúdos sobre direitos e deveres, organização do Estado e funcionamento dos Poderes.
Além da competição, o projeto busca estimular o interesse dos estudantes por temas relacionados à cidadania e à participação social, promovendo o conhecimento sobre a Constituição Federal e incentivando o envolvimento com questões da comunidade.
Outras informações sobre o projeto pelo telefone 3729-3877, com a Escola do Legislativo, ou pelo e-mail escola@pocosdecaldas.mg.leg.br.

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