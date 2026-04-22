O prefeito Paulo Ney destacou que Poços de Caldas está entre as poucas cidades que contam com o serviço de Consultório na Rua, uma importante iniciativa de saúde pública voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa leva atendimento médico e acolhimento diretamente a quem mais precisa, garantindo acesso à saúde e cidadania.

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Vandalismo

O prefeito Paulo Ney voltou a pedir o apoio da população para a preservação e valorização dos espaços públicos de Poços de Caldas. Segundo ele, praças, parques e áreas de lazer são locais destinados às famílias, ao entretenimento das crianças e ao bem-estar coletivo, e precisam ser cuidados por toda a comunidade. De acordo com o prefeito, o vandalismo tem gerado prejuízos frequentes ao município, obrigando o deslocamento constante de equipes de manutenção para reparar danos que poderiam ser evitados.

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Exames de gasometria

Foi prorrogado por mais 12 meses o contrato com a empresa Addlife Diagnósticos Ltda para locação de equipamentos destinados aos testes de gasometria arterial e venosa na UPA 24 horas e no Hospital Margarita Morales. O novo vencimento será em maio de 2027.

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Festival de Inverno

A Secretaria Municipal de Cultura abriu edital de chamamento público para captação de patrocínio do Festival de Inverno 2026, que acontecerá entre 11 e 26 de julho. As inscrições seguem até 8 de maio para pessoas jurídicas interessadas em apoiar o evento.

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Banco de Alimentos

A Secretaria Municipal de Assistência Social lançou edital para cadastro e seleção de entidades aptas a receber alimentos doados pelo Banco de Alimentos do município. As inscrições ficam abertas por 30 dias e a documentação deverá ser entregue presencialmente na sede do programa.