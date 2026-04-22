O envelhecimento da população brasileira já deixou de ser apenas um dado demográfico para se tornar um fator econômico de grande impacto. A chamada “economia prateada”, formada por pessoas com mais de 60 anos, ganha cada vez mais protagonismo — e não apenas como consumidores, mas como agentes ativos na geração de renda e oportunidades.

Os números são expressivos: o Brasil já soma cerca de 4,5 milhões de empreendedores seniores, um crescimento de 58,6% na última década, segundo o Sebrae. Trata-se de uma transformação silenciosa, mas poderosa. Cada vez mais, homens e mulheres que chegam à maturidade enxergam no empreendedorismo não apenas uma fonte de renda, mas também um caminho para autonomia, propósito e continuidade da vida produtiva.

Essa “onda forte”, como define a gestora do programa Empreendedorismo Sênior 60+, reflete uma mudança cultural importante. O envelhecimento já não é mais sinônimo de inatividade. Pelo contrário: é uma fase em que experiência acumulada, redes de relacionamento e conhecimento de mercado se transformam em ativos valiosos para novos negócios.

Setores como turismo, comércio e serviços lideram esse movimento — áreas onde o atendimento humanizado, a confiança e a vivência fazem diferença.

Ao mesmo tempo, o avanço da economia prateada traz desafios. É fundamental garantir acesso a crédito, capacitação adequada e políticas públicas que incentivem esse empreendedorismo.

Mais do que uma tendência, a economia prateada é uma resposta às mudanças da sociedade. Em um país que envelhece rapidamente, aproveitar o potencial produtivo dessa população não é apenas desejável — é estratégico.

No fim das contas, o Brasil que envelhece também é um Brasil que aprende a crescer de forma mais inteligente — transformando tempo em oportunidade e experiência em futuro.