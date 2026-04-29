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Foto: Divulgação

Terras raras

Data da Publicação:

29/04/2026

A multinacional Power Minerals concluiu a aquisição do projeto de terras raras “Morro do Ferro”, localizado em Poços de Caldas, com valores que podem chegar a aproximadamente R$ 83 milhões. A negociação envolve a compra da Mineração Terras Raras S.A. (MTR), responsável pelo empreendimento, que ainda se encontra em fase de pesquisa e desenvolvimento. O projeto Morro do Ferro é considerado estratégico no setor mineral devido ao potencial de exploração de terras raras.

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Parceria
A Prefeitura oficializou um Acordo de Cooperação entre a Coordenadoria-Geral do Procon Municipal e o Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) – Campus Poços de Caldas. O objetivo é desenvolver materiais educativos voltados à conscientização e educação para o consumo, atendendo às demandas do órgão de defesa do consumidor. Segundo o extrato publicado no Diário Oficial, não haverá repasse de recursos financeiros entre as partes.

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Festa do Trabalhador
Também foi firmado contrato de apoio institucional entre o Município e o Senac Minas para participação na Festa do Trabalhador de Poços de Caldas, marcada para o dia 1º de maio, no Parque Municipal Antônio Molinari. O acordo prevê apoio do Senac ao evento sem transferência de recursos financeiros entre as partes, ficando cada participante responsável pelos próprios custos.

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Novos servidores
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas publicou novas nomeações de aprovados em concursos públicos para reforçar o quadro funcional da Prefeitura de Poços de Caldas. Entre os cargos contemplados estão agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, enfermeiros, farmacêuticos, médicos da atenção básica, merendeiras, nutricionistas, psicólogos, professores, oficial de controle animal e cirurgião-dentista especialista em prótese dentária, além de operador de som e iluminação e salva-vidas.

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Academia
A Secretaria Municipal de Esportes registrou a aquisição de equipamentos de academia ao ar livre. O contrato foi firmado com a empresa MS Comércio de Equipamentos Ltda e prevê o fornecimento para atender às necessidades da pasta.

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