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PMMG prende dois foragidos da justiça em Andradas no intervalo de 30 minutos

Data da Publicação:

28/04/2026

Andradas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da equipe da sargento Adriana, com apoio da Motopatrulha e da CPCIA, realizou a captura de dois indivíduos foragidos da Justiça em um intervalo de apenas 30 minutos, durante uma operação de Batida Policial no município de Andradas.
A primeira prisão ocorreu com a localização de G.L.T.S., de 27 anos, que possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo a PM, ele responde por crimes previstos no Código Penal e também na Lei Maria da Penha, sendo investigado por furto (artigo 155) e descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340).
Pouco tempo depois, os militares localizaram N.S.R., de 41 anos, alvo de mandado de prisão civil expedido pela Comarca de Campestre. A ordem judicial foi motivada pelo não pagamento de pensão alimentícia, com débito total de R$ 1.260,94.
Após o cumprimento das formalidades de registro da ocorrência, ambos os autores foram encaminhados e colocados à disposição do sistema prisional e das autoridades judiciárias competentes, onde passarão pelos procedimentos legais, incluindo audiência de custódia.

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