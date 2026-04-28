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PM prende autor reincidente com drogas e remove veículo em Andradas

Data da Publicação:

28/04/2026

Andradas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem de 29 anos por posse de drogas durante uma operação de combate ao tráfico no bairro Vila Caracol, em Andradas. A ação foi realizada pela equipe de Motopatrulha com apoio da Radiopatrulha.
Segundo a PM, o suspeito, identificado como S.W.F., já é amplamente conhecido no meio policial por ocorrências anteriores. Ele foi abordado no cruzamento das ruas Germano Kemp e Arthur Risso, em atitude considerada suspeita pelos militares. Durante a abordagem, o homem tentou despistar os policiais apresentando uma versão inconsistente. Ele afirmou que aguardava uma suposta namorada no local, porém não soube informar o nome da mulher nem onde ela morava, o que aumentou a suspeita da equipe. Na busca pessoal, os militares localizaram um papelote de cocaína com o autor. Além da droga, foi constatado que ele conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Diante do flagrante e das irregularidades constatadas, o veículo foi removido para um pátio credenciado e o suspeito foi encaminhado para as providências legais de praxe.

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