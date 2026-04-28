Motopatrulhamento prende traficante e apreende menor em Andradas

Andradas, MG – A atuação rápida da equipe de motopatrulha da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na desarticulação de uma negociação de drogas no bairro Jardim Giareta, em Andradas.

Durante uma fiscalização de trânsito, os militares flagraram o momento em que B.H.S., de 37 anos, entregava um objeto ao adolescente P.F.R., de 17 anos, levantando suspeitas de tráfico de entorpecentes.

Diante da situação, foi realizada a abordagem dos envolvidos. Com o homem de 37 anos, os policiais encontraram uma pedra de crack, e ele confessou ter adquirido a droga no local.

Já com o menor, foram apreendidos dinheiro em espécie e um aparelho celular, além de outra pedra de crack localizada nas proximidades da abordagem, reforçando a suspeita da prática de tráfico de drogas.

O autor recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.