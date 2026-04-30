Ação do Abril Marrom oferece exames gratuitos e reforça prevenção à cegueira em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – O Centro Administrativo de Poços de Caldas foi palco, na tarde de quarta-feira (29), de uma importante ação em alusão à campanha Abril Marrom, voltada à prevenção e combate à cegueira. A iniciativa reuniu moradores e profissionais da área da saúde em um esforço conjunto de conscientização e cuidado com a visão.

Promovido pelo Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) Helen Keller, em parceria com o Instituto Donato e o Grupo Ribeiro, o evento ofereceu exames gratuitos para a identificação de possíveis alterações visuais na população.

Durante o período das 13h às 16h, dezenas de pessoas passaram pelo local, onde receberam atendimentos, orientações e triagens visuais realizadas por profissionais capacitados. A proposta central da ação foi alertar a comunidade sobre a importância do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos preventivos relacionados à saúde ocular.

Além dos atendimentos, a equipe do CMAEE Helen Keller aproveitou a oportunidade para apresentar os serviços desenvolvidos pelo centro, com destaque para o trabalho voltado à inclusão, à autonomia e ao desenvolvimento de pessoas com deficiência visual.

A ação contou com o envolvimento direto da equipe de professoras Andrea, Aline e Renata, sob coordenação de Eliana Junqueira, reforçando o papel da educação especializada na promoção da qualidade de vida e no acesso à informação.